Защитники Украины уже седьмой день подряд ведут бои на внешнем периметре Кривого Рога, сказал глава Общественного совета города.

Глава Общественного совета города Александр Вилкул в эфире информационного телемарафона рассказал, что сегодня на официальное публичное предложение сепаратиста Олега Царева "о сотрудничестве" он ответил тоже публично. Но и до того к главе Кривого Рога обращались с предложениями "дружбы".

"Были предложения на второй день агрессии, в самом начале еще. Звонил мой из бывших, так сказать, прости, Господи, коллега по Кабмину, это еще при правительстве Януковича (беглый Виктор Янукович - Ред.), с предложениями подписать какой-то договор "мир, дружба и все такое", но тоже был жестко послан в известном направлении. И я об этом сообщил всем необходимые спецслужбам, они отрабатывают. А Цареву - это публично было. Он в своем телеграм-канале... постит всевозможные "подлые" видео, что он идет в обозе армии оккупантов, что он там что-то организовывает вместе с оккупантами на тех территориях, которые они захватили. Это его официальный телеграмм-канал, это было его официальное обращение. Поэтому я и сделал официальный ответ... как чувствовал - так и ответил!"- сказал он.

Вилкул также рассказал о ситуации вокруг города Кривой Рог.

"Мы уже седьмой день подряд ведем бои на внешнем периметре. Внешний периметр - это в зависимости от рельефа местности, от Кривого Рога - от 10 до 40 км. Фактически сегодня уже определилась линия, фронт, можно сказать. Понятно, где мы, где они. У нас построена, я уже говорил, глубоко эшелонированная оборона, у нас, слава Богу, промышленный город, много техники: и экскаваторы и карьерные БЕЛАЗы, то есть мы очень укрепленные. Попытка штурма города со всеми их большими колоннами была. Они постоянно там, изменили тактику, пытаются "соваться" колоннами по 20-30 автомобилей, но наши бойцы дают достойный ответ и враг несет большие потери и в технике, и в живой силе", - сообщил Вилкул.

Напомним, 24 февраля российские войска рано утром ворвались на территорию Украины. Противник сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, Киев, Чернигов, Харьков и Мариуполь.

Напомним, 27 февраля мэр Купянска Харьковской области Геннадий Мацегора предложил командованию Вооруженных сил РФ оказать поддержку и материальное обеспечение. Мэр обеспечил захватчиков транспортом, жильем, горючим и едой. Позже чиновника задержали, его подозревают в госизмене.

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