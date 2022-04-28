Украинцам нужно делать все для защиты от агрессии России, считает главный американский дипломат.

Может ли Украина во время войны с Российской Федерацией совершать действия за пределами своих границ - это отдельный вопрос.

Украинская сторона должна сама выбирать тактику, поделился своим мнением госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала CNBC.

По его словам, гражданам Украины необходимо делать все для защиты от агрессии РФ.

"Отдельный вопрос заключается в том, должны ли украинцы совершать действия, которые выходят за пределы их границ. Мой собственный взгляд заключается в том, что им жизненно важно делать все для защиты от российской агрессии. И выбор тактики в таком случае - их собственное решение", - сказал главный американский дипломат.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля рано утром.

Сперва противник бомбил военные объекты, а потом в ряде городов атаковал и мирных жителей. В частности, под обстрелы попадали жители Киева, Харькова, Чернигова, Одессы, Николаева, Херсона и Мариуполя.

Только в одном Мариуполе, по официальным сведениям, погибли более 20 тыс. человек.

Ряд стран мира наказали российскую сторону за войну с Украиной - ввели новые санкции.

Позже в сети начала появляться информация о взрывах на складах боеприпасов и о пожарах на нефтебазах в России, которые находятся недалеко от границы с Украиной. В частности, стало известно о пожаре на нефтебазе в Брянске.

27 апреля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что интенсивность "демилитаризации" приграничных российских районов в следующие недели будет только существенно возрастать.

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