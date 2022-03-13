Полковник отметил, что ждет позитивного решения бывших коллег.

Заслуженный военный летчик России, полковник авиации Геннадий Исаакович Штерн обратился к российским летчикам. Он призвал коллег немедленно прекратить уничтожение городов и сел Украины.

Видеообращение Штерна появилось в сети.

Штерн обратился к летчикам фронтовой авиации ВВС России. Приводим полный текст.

"Я вырос на Черкасской земле, отсюда пошел в авиацию. Больно смотреть на засыпанную бомбами и ракетами прекрасную украинскую землю, которую в апреле этого года нужно вспахивать и засеивать, а не гробить.

Мы с вами летали в общем небе, на одних самолетах, с одних и тех же аэродромов, мы дружили, я воспитал двух командующих в воздушных силах Украины западного направления — генерал-майора Марченко Алексея Станиславовича и восточного — полковника Листопада Валентина Антоновича. Это замечательные, известные люди и летчики, их именами можно гордиться.

Украинская инфраструктура, украинские военнослужащие, украинские красивые города, миролюбивое украинское население не должны быть в прицелах ваших самолетов, прекращайте бомбардировки и обстрелы украинской территории с воздуха.

Жду вашего исходящего из моего обращения решения.

Время не ждет!

Уверен в неравнодушной поддержке всех ветеранов авиации!

Полковник Геннадий Штерн", - говорилось в обращении.

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