Он отметил, что основная функция города – это торможение продвижения российской группировки и изматывание ее, посредством истощения имеющегося ресурса.

Оккупанты после двух месяцев безуспешных атак пригорода Селидово, смогли прорваться в городскую застройку и командование, видя такую перспективу, буквально засыпает город живой силой.

На это обратил внимание в анализе ситуации военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Он подчеркнул, что именно Селидово является основной преградой для врага в вопросе возобновления наступления на Покровск.

Коваленко отметил, что сейчас на Покровском направлении оккупанты сконцентрировали более 70 тыс. человек, из состава двух групп войск ГВ "Юг" и ГВ "Центр". Эти силы имеют на вооружении более 300 ОБТ, более 700 ББМ, и более тысячи единиц ствольной и реактивной артиллерии.

Видео дня

"На первый взгляд кажется, что огромное количество техники, но с учетом общего количества группировки более 70 тыс. тел, хочу отметить, что такая комплектация ВВТ просто критически неполная. Дефицит по танкам, например – более 60% от штатной комплектации, дефицит по ББМ – 75%. Единственное, что более-менее соответствует штатной комплектации, так это артиллерия, которая и работает нон-стоп", - оценил Коваленко.

По его данным, в резерве у этой группировки находится до 15 тыс. человек с техникой в виде сотни ОБТ, более 200 ББМ и до 200 единиц ствольной и реактивной артиллерии.

"Именно поэтому по Селидово преимущественно и задействована сейчас пехота и артиллерия, с минимизацией применения механизированной компоненты, в отличие, например, от Кураховского направления", - объяснил аналитик.

Он отметил, что сейчас оккупанты контролируют в Селидово весь восточный частный сектор, как на северной, так и южной стороне города. В южной части города врагу удалось установить контроль над микрорайоном "Южный" и основные боевые действия ведутся по улице Центральная и Береговая, упираясь в канал. Задача врага выйти за канал и продвинуться к Вешневому, где оккупанты, двигаясь вдоль железнодорожных путей, уперлись в станцию "Селидовка". Тем не менее это позволяет россиянам контролировать логистику по улице Центральная, что делает возможность снабжения либо отхода из Селидово для ВСУ на Вешневое невозможным.

В северной части Селидово оккупанты уперлись в микрорайон "Солнечный" где в многоэтажной застройке ведутся ожесточенные бои, между улицами Нагорная и Гоголя. "Основные направления просачивания для оккупантов это улицы Михайловская и Соленая с использованиям переулков для перемещения пехоты", - отметил Коваленко и добавил, что основная логистика по улице Козацкая остается под полным контролем ВСУ.

"В складывающихся условиях и с учетом задействованных россиянами ресурсов, а так же уже достигнутых ими результатов в самом городе, следует понимать, что основная его функция – это торможение продвижения российской группировки и изматывание ее, посредством истощения имеющегося ресурса. По количеству имеющейся на вооружении у группировки техники, можно констатировать значительные потери и сложности восстановления ВВТ, вследствие чего по Селидово и работают многочисленные пехотные силы", - рассказал аналитик.

"Испытывать каких либо иллюзий, что до города не стоит, а вот, что до его значения в вопросе изматывания врага это совсем другой момент. Ведь именно Селидово более двух месяцев назад стало препятствием на пути оккупантов на Покровск и продолжает таковым оставаться, снижая потенциал двух групп войск, которые до сих пор так и не смогли сформировать условий для второй волны наступления на важный логистический узел в регионе", - подытожил аналитик.

Ситуация на Покровском направлении

Вражеская пехота просачивается в город Селидово с восточных окраин, но ВСУ держат оборону.

В Национальной гвардии отметили, что Силы обороны выбивают россиян, не давая им закрепляться в городе, устанавливать наблюдательные или огневые позиции.

Вас также могут заинтересовать новости: