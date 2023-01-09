Жестокие бои продолжаются прямо в эти минуты.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что после неудачной попытки захватить Соледар Донецкой области и отступления российские оккупанты начали мощный штурм города.

Как она сообщила в Telegram, перед этим россияне провели перегруппировку, восстановили потери, перебросили дополнительно штурмовые отряды и изменили тактику.

"Сейчас враг задействовал большое количество штурмовых групп, сформированных из лучших резервов вагнеровцев. Враг наступает буквально по трупам своих же солдат, массированно применяет артиллерию, системы залпового огня и минометы, накрывая огнем даже собственных бойцов", – подчеркнула Маляр.

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Представитель Минобороны отметила, что наши защитники мужественно защищают каждый метр родной земли.

"Жестокие бои продолжаются прямо в эти минуты", – резюмировала она.

Ситуация в Соледаре: последние новости

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что украинские защитники восемь суток ведут непрерывный контактный бой на ближних дистанциях в Соледаре Донецкой области. Российским оккупантам удалось зайти в застройку, но наши бойцы держат весь город под огневым контролем.

Военный эксперт Александр Мусиенко отметил, что рашисты ищут уязвимые места в обороне ВСУ. Захвата россиянами Соледара не произошло, но там продолжаются сложные бои.

Кроме того, вблизи Соледара исчезли двое британских волонтеров. Нацполиция объявила их в розыск.

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