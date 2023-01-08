По его словам, хотя бои непростые, но все атаки противника Вооруженные силы отбивают.

Захвата россиянами Соледара не произошло, но там продолжаются сложные бои.

Как рассказал военный эксперт Александр Мусиенко в эфире информационного телемарафона, рашисты ищут уязвимые места в обороне ВСУ.

"Ситуация следующая: там продолжаются боевые действия, никакого захвата российскими войсками не произошло... То, что эта информация (оккупации Соледара) активно распространялась, она начала уходить в информационное пространство потому, что ее туда закинула российская пропаганда", - говорит он.

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Мусиенко отметил, что оккупанты действительно подошли к городу, на окраинах продолжаются боевые действия, но все атаки россиян за прошедшие сутки и те атаки, которые идут сейчас - отбиваются.

"Российские войска бросили сейчас туда свой удар, из-за того, что они увидели, что по Бахмуту пройти не могут, несмотря на все усилия, которые бросают и несмотря на то, что там жестокие бои идут, и решили попробовать в Соледаре. Они ищут слабое место, где можно попытаться прорвать линию фронта, но она нигде на сегодня не прорвана и нет таких тотальных угроз. Боевые действия сложные, но Соледар держится", - добавил эксперт.

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Как сообщал УНИАН, в Генштабе ВСУ ежедневно информируют, что подразделения Сил обороны отражают атаки оккупантов вблизи Соледара и ряда других населенных пунктов на Донбассе.

Ранее стало известно, что в Соледаре продолжаются тяжелые бои. Представитель восточной группировки войск Сергей Череватый говорил, что русские не контролируют город и несут большие потери.

По словам советника Офиса президента Алексея Арестовича, враг пытаются отрезать Соледар от Бахмута.