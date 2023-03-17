Самолет был сбит подразделением ПВО 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".

Российский самолет Су-25 украинские защитники сбили с польского переносного ЗРК "Перун" возле населенного пункта Берестово Бахмутского района Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" на странице в Facebook.

"Российский самолет Су-25 был сбит подразделением ПВО 10-й ОГШБр "Эдельвейс" над населенным пунктом Берестово из польского ПЗРК Piorun (Перун). Дальность 2-3 км", - отметили военные.

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Они выразили благодарность друзьям полякам за помощь.

Война в Украине-последние новости

Как сообщал УНИАН, в Национальной гвардии сообщили, что бригада "Спартан" сбила 6 марта российский штурмовик Су-25 также из ПЗРК "Перун".

По данным Генштаба, по состоянию на утро 17 марта с начала войны Российская Федерация потеряла на фронте 305 самолетов – 305 и 290 вертолетов-290.

В Пентагоне заявили, что в России исчерпываются возможности для ведения войны против Украины.

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