По его словам россияне давят не только со стороны Лисичанска и Попасной, но и с Изюмского направления, подчеркнул глава Луганской ОВА.

Вооруженные силы Украины почти ежедневно обезвреживают вражеские диверсионно-разведывательные группы на Луганщине, а в оккупированном РФ Луганске стало меньше складов с боеприпасами.

Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

По его словам, усиление диверсионных разведывательных мероприятий россиян обуславливается нехваткой боеприпасов.

"Нет, российская армия не прекращает обстрелов. Однако, скорее всего, бережет существующие запасы снарядов, потому что их поставки прерваны работой нашего нового дальнобойного оружия. Недавно сдетонировали военные склады в Кадиевке и Луганске. Сегодня ночью в промзоне Луганска тоже было неспокойно. Назад вперед вновь идут ДРГ оккупантов, которые пытаются искать слабые места в нашей обороне", – отметил он.

Россияне давят не только со стороны Лисичанска и Попасной, но и с Изюмского направления, подчеркнул глава Луганской ОВА.

"Конечно, до тех населенных пунктов Луганщины, которые мы еще держим, оттуда далеко. Но это угрожает крупным городам Донетчины, и, соответственно, может нарушить или потребовать перестроить наши защитные укрепления. Опасность оттуда нельзя исключать", – добавил Гайдай.

Кроме того, не прекращается авиационное и артиллерийское давление врага в районах административных границ областей. В частности, по Верхнекаменскому и Белогоровке.

Всего за сутки нанесено четыре ракетных и два авиационных удара. Артиллерия оккупантов тоже не прекращает разрушения этих и близлежащих населенных пунктов.

12 июля россияне 13 раз применяли этот вид оружия в сторону мирных домов.

Ранее Гайдай заявлял, что ВСУ могут пойти в контрнаступление и освободить захваченные территории при наличии необходимого количества вооружения. Чтобы помешать такому развитию событий, в Кремле попытаются аннексировать Луганскую и Донецкую области и объявить полную мобилизацию в РФ.

По его словам, Путин имеет несколько целей на Донбассе и будет отправлять резервы на основные направления, в частности Славянск и Бахмут.

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