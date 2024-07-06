Вражеский склад с БК взлетел в воздух вместе с захватчиками.

Российские оккупанты были уничтожены вместе со складом с боекомплектом с помощью дрона. Об этом сообщает 47 отдельная механизированная бригада в Telegram.

Отмечается, что бойцы из роты, разведки этой бригады, обнаружили россиян, которые очень активно составляли ящики возле дома.

"Информация оперативно была передана нашим собратьям из сводного отряда Бродяги. Воины экипажа Шулика 411 ОББпАК мгновенно отправили туда FPV-дрон. Одно попадание - жирная цель уничтожена", - сказано в сообщении.

Отмечается, что вражеский состав с БК взлетел в воздух вместе с оккупантам.

На видео видно, что после попадания происходит сильный взрыв, затем взрывы повторяются.

Ситуация на фронте - последние новости

В 47-й ОМБр рассказали о тактике россиян. По словам пресс-секретаря бригады Анастасии Блищик, Покровское направление фронта в Украине требует больше внимания и дополнительного обеспечения количеством боеприпасов, ведь сейчас там происходят самые горячие бои.

Россияне штурмуют преимущественно пехотой, при этом уменьшилось применение управляемых авиационных бомб, но стало больше вражеских FPV-дронов.

Она отметила, что за последний месяц на поле боя враг применяет бронетехнику очень редко, потому что техники очень много уничтожено. По словам Блищик, если сделать облет с дрона, то можно увидеть целые кладбища уничтоженной бронетехники - и это только в полосе ответственности 47-й ОМБр.

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