Войска РФ пока штурмуют преимущественно пехотой, заявила спикер бригады.

Покровское направление фронта в Украине требует больше внимания и дополнительного обеспечения количеством боеприпасов, ведь сейчас там происходят самые горячие бои.

Как рассказала спикер 47-й отдельной механизированной бригады (47 ОМБр) Анастасия Блищик, россияне пока штурмуют преимущественно пехотой, при этом уменьшилось применение управляемых авиационных бомб (УАБ), но стало больше вражеских FPV-дронов, передает 24 канал.

"Когда за последний месяц мы видим на поле боя бронетехнику, - это все-таки единичные случаи, потому что эта техника у них просто закончилась. Если сделать облет с дрона, то можно увидеть целые кладбища уничтоженной бронетехники. И это только в полосе ответственности 47-й ОМБр", - рассказала она. Видео дня

Спикер напомнила, что 47 ОМБр находится на Покровском направлении уже 8 месяцев.

"За это время уже по меньшей мере трижды бойцы 47-й отдельной механизированной бригады обнулили две вражеские бригады России, которые просто выводили с нашего направления, оперативно пополняли личным составом и снова возвращали сюда", - добавила Блищик.

По ее словам, РФ пытается вытеснить украинских защитников количеством солдат, брошенных в бой.

Война в Украине - ситуация на фронте 3 июля

Как сообщил Генштаб ВСУ, с начала суток 3 июля войска РФ продолжают наращивать темпы наступательных действий в Донецкой области.

Количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло, и составляет более 90.

Отмечалось, что на Покровском направлении наибольшее количество противостояний, и что на Ореховском направлении ситуация обострилась.

Вас также могут заинтересовать новости: