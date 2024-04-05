Авиация Сил обороны Украины нанесла удары по девяти районам сосредоточения личного состава врага.

В течение суток на Авдеевском направлении украинскими защитниками было отражено 18 атак российских оккупантов. Всего в течение суток было зафиксировано 72 боевых столкновения.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, враг нанес 10 ракетных и 67 авиационных ударов, совершил 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

На Купянском направлении враг наступательных действий не вел, а на Лиманском украинскими воинами были отражены две атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где захватчики пытались прорвать оборону ВСУ.

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"На Бахмутском направлении нашими воинами отражено более 10 атак в районах населенных пунктов Андреевка, Зеленополье, Клищеевка, Ивановское Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение", - говорится в сообщении.

На Авдеевском направлении украинскими защитниками было отражено 18 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Уманское, Яснобродовка и Первомайское Донецкой области, где оккупанты, при поддержке авиации, пытались выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

"На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Константиновка, Новомихайловка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 10 раз пытался прорвать оборону наших войск", - говорится в сообщении.

На Ореховском направлении в течение суток российские захватчики, при поддержке авиации, совершили неудачную попытку атаковать позиции ВСУ в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области.

На Херсонском направлении враг в течение суток совершил 14 безуспешных атак на позиции украинских войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

В Генштабе также сообщили, что в течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла удары по девяти районам сосредоточения личного состава и одному зенитно-ракетному комплексу противника.

"Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному пункту управления, двум средствам противовоздушной обороны, одному артиллерийскому средству, одному пункту управления БпЛА и двум районам сосредоточения вооружения и военной техники врага", - говорится в сообщении.

Война в Украине - общая ситуация на фронте

Ранее в The New York Times отметили, что на фоне проблем с американской военной помощью Украине ВСУ вынуждены экономить каждый боеприпас к артиллерии и минометам.

Издание отмечает, что Россия имеет преимущество в боеприпасах в течение всей полномасштабной войны. По разным данным, соотношение выпущенных боеприпасов сейчас составляет 5:1 в пользу России.

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