Россияне вновь нарастили активность разведывательных дронов - зафиксирован пролет 236 единиц.

На юге украинские защитники минуснули более сотни российских захватчиков и почти 60 единиц техники, среди которой два танка, 17 пушек и комплекс видеонаблюдения "Муром", который украинцы называют "глазом мордора".

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, благодаря работе ВСУ, на Ореховском направлении и левобережье Херсонщины в течение суток стало меньше на 108 оккупантов и 59 единиц вооружения и военной техники. В частности, на металлолом пущены два российских танка, реактивная система залпового огня "Град", зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", четыре миномета и 17 пушек, среди которых - самоходная гаубица "Мста-С". Также уничтожено четыре вражеских миномета, 28 единиц автобронетехники, три станции радиоэлектронной борьбы, два БпЛА Mavik, три полевых пункта боеснабжения и дорогой комплекс видеонаблюдения "Муром-М".

"В операционной зоне Сил обороны юга продолжается контрбатарейная борьба и отражение вражеских штурмов. Враг не оставляет намерений выбить наши подразделения с занятых позиций", - говорится в сообщении.

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В частности, на Ореховском направлении оккупанты совершили четыре штурма, на Херсонщине, в направлении левобережных плацдармов враг пять раз испытывал украинские позиции на прочность мелкими группами.

"Традиционно понеся потери, противник отошел на свои исходные позиции. Наши бойцы продолжают осуществлять комплексные мероприятия по удержанию и укреплению позиций", - заверили в Силах обороны.

Корабли вражеского флота в Черном и Азовском морях отсутствуют, российские ракетоносители находятся в пунктах базирования.

В то же время оккупанты давят артиллерийскими обстрелами, наносят авиационные удары, применяют большое количество ударных дронов различных типов и не прекращают аэроразведку. Так, в указанной операционной зоне за минувшие сутки россияне вновь нарастили активность разведывательных дронов - зафиксирован пролет 236 единиц.

В течение боевых суток агрессор ударил баллистикой по Запорожскому району, а по Пологовскому применил авиацию, направив три управляемые авиабомбы. Вдоль линии боевого соприкосновения оккупанты выпустили более трех десятков неуправляемых авиационных ракет.

Против мирного населения прифронтовых регионов Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей, российские террористы применили 236 FPV-дронов, 15 ударных БпЛА типа "Ланцет" и сбросили на людей с БпЛА различных модификаций 158 осколочных боеприпасов.

На Херсонщине вражеские войска ударили из артиллерии четыре раза по Херсону, обстреляли также более полутора десятков населенных пунктов правобережья. В результате повреждены административные здания, частные жилые дома, гараж, участок теплопровода, газопровод, солнечные коллекторы. Из-за пожара, возникшего в результате вражеских обстрелов, отравились продуктами горения 10 человек.

На Николаевщине агрессор продолжает методические обстрелы акватории Днепро-Бугского лимана, бьет артиллерией с Кинбурнской косы, на Днепропетровщине - обстреливал артиллерией Никополь, Мировскую, Марганецкую, Покровскую и Червоногригорьевскую громады - повреждены инфраструктурные объекты, учебное заведение, линии электропередачи, газопровод и гражданские автомобили.

На Запорожье российской артиллерией обстреляны около десяти населенных пунктов, в том числе Малая Токмачка, Роботино, Орехов, где ранен гражданский человек, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.

Ситуация на юге

На левобережье Херсонщины российская армия изменила тактику. В частности 3 апреля в Силах обороны рассказали, что на левобережье Днепра оккупанты пытались атаковать ВСУ большим количеством мелких штурмовых групп - было восемь таких попыток, вчера, 4 апреля, уже речь шла о 7 таких штурмах. За те двое суток агрессор потерял на двух направлениях - Ореховском и на левобережье Херсонщины - более 200 солдат.

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