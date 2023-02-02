В частности, россияне могут наступать со стороны Беларуси, отметил военный эксперт.

Для нового наступления российские войска могут рассматривать три направления - северное, южное и донецкое.

Такое мнение высказал военный эксперт Михаил Притула, отметив, что РФ избрала тактику нашествия живой силой на горячих точках фронта, несмотря на колоссальные потери, передает 24 канал.

"Они будут бросать в бой большое количество живой силы, будут идти волнами", - предположил он.

Эксперт не исключает, что РФ может наступать со стороны Беларуси с целью отрезать центральную часть Украины от западных поставок.

Также, по мнению Притулы, для России остро стоит вопрос защиты Крыма, а потому россияне могут начать наступать сразу с двух сторон: с юга и севера.

Новое наступление России - мнения, есть ли угроза

Как писал УНИАН, премьер-министра Польши Матеуш Моравецкий считает, что кремлевский диктатор Владимир Путин "никогда не сдается", а потому новая попытка захватить Киев не исключена.

По мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, Россия не сможет в такой сжатый срок накопить существенные силы в 500 тысяч мобилизованных для нового масштабного наступления, чем пугают кремлевские пропагандисты.

Эксперт напомнил, что в рамках подготовки к вторжению 24 февраля 2022 года Кремль перебрасывал ВС РФ численностью в 180 тысяч военных к границам Украины с октября 2021 года, развернув переброску ещё зимой 2021-го.