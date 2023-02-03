Эксперты отметили, что учитывалась только та техника, которую удалось идентифицировать и подтвердить.

Армия Российской Федерации с 24 февраля 2022 года потеряла в Украине более 9000 единиц военной техники. Аналитики считали только ту технику, уничтожение которой подтверждено фото и видео.

По информации проекта Oryx, оккупанты потеряли 5694 единицы техники, из них 242 повреждены и 2759 захвачены. При этом 306 единиц россияне просто бросили на поле боя. Из общего числа потерянной российской техники 1671 – танк, в том числе уничтожены - 989, а еще 545 захвачены.

"В этот список входят только уничтоженные транспортные средства и техника, о которых есть фото- или видеозаписи. Поэтому количество уничтоженной техники значительно превышает зафиксированное здесь. Стрелковое оружие, ПТРК, ПЗРК, минометы, беспилотные боеприпасы, беспилотные летательные аппараты, которые используются как беспилотная приманка, гражданские транспортные средства, прицепы и заброшенное оборудование не включены в этот список", - объяснили аналитики.

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Потери России в Украине - что известно

С начала полномасштабного вторжения, как сообщает Генштаб ВСУ, потери российских захватчиков составили примерно 129 030 захватчиков.

Кроме того, указано, что ВСУ уничтожили 3211 российских танков, 6282 боевых бронированных машин, 2212 артиллерийских систем, а также тысячи другой техники. Потер РФ в Украине увеличиваются каждый день.

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