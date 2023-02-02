Военные инициировали набор людей в такие подразделения.

Министерство внутренних дел начало формировать штурмовые бригады. Они будут заниматься освобождением территорий Украины от российских оккупантов.

Об этом заявил и. о. главы МВД Игорь Клименко в эфире телемарафона. По его словам, соответствующее решение было принято работниками министерства, "у которых достаточно ярости, чтобы уничтожать врага". Клименко добавил, что многие военнослужащие инициировали набор людей в такие подразделения.

"Поэтому было принято решение, что всех, кто желает, кто является патриотом, кто потерял дома или родных из-за войны, объединить в такие бригады. Мы уже начали формировать такие подразделения, которые нацелены на то, чтобы освободить наши территории и стать на международно признанные границы. Это наша ближайшая цель", - заявил и. о. главы МВД.

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Новое контрнаступление ВСУ

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сказал, что есть как минимум три перспективных локации для контрнаступления военных Украины в начале текущего года: Луганская область, Запорожская область и левобережная часть Херсонской области.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 20 января заявил, что новое оружие не только позволит украинцам защититься от новых наступлений России, но и позволит им начать свои наступательные действия, чтобы отвоевать территорию.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил комиссарам Европейского Союза, что нужно Украине для контрнаступления и победы в войне.

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