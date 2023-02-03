Отмечается, что отход из Бахмута не окажет стратегического влияния на войну.

В Соединенных Штатах советуют украинским военным тянуть время, в ожидании поставок нового вооружения. Кроме того, существует вероятность, что ВСУ придется отойти от Бахмута Донецкой области, чтобы накопить ресурсы для весеннего контрнаступления.

"По словам чиновника, США советуют украинским силам тянуть время, чтобы позволить танкам и другому вооружению прибыть. Чтобы собрать ресурсы для весеннего наступления на юге, Украине, возможно, также придется в скором времени вывести свои войска из восточного города Бахмут, заявили американские и европейские чиновники, присудив России символическую победу", – пишет Bloomberg.

Отмечается, что отход из Бахмута не окажет стратегического влияния на войну. Американский чиновник рассказал изданию, что украинские войска, вероятнее всего, установят оборонительные линии очень близко к месту, где сейчас проходит линия фронта.

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Издание прогнозирует, что из Бахмута Россия будет продвигаться в Славянск и Краматорск Донецкой области.

"Ее войскам вряд ли удастся захватить всю восточную часть Донецкой области в ближайшее время, учитывая огромные размеры территории. Обе стороны, вероятно, будут пытаться использовать элемент неожиданности, то есть время и место нападения всегда могут меняться в зависимости от развития войны", – говорится в материале.

Ситуация в Бахмуте

В четверг, 2 февраля, в Бахмуте Донецкой области попали под обстрел и получили ранения двое норвежских волонтеров-медиков Сандер Сьорсвен Трелвик и Симон Йонсен. Еще несколько человек, которые были с ними, погибли.

В американском Институте изучения войны объяснили, почему оккупанты под Бахмутом до сих пор не выдохлись после месяцев ожесточенных боев, пока украинские защитники героически держат там оборону. Аналитики говорят, что ведение российских регулярных сил на линию фронта в Бахмуте компенсировало кульминацию наступления группы "Вагнера" и сохранило инициативу российских операций вокруг города.

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