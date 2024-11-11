Не нужно бояться защищать страну: россиянин из Третьей штурмовой обратился к украинцам

Воин призвал украинских мужчин любить и бороться за свою страну.

Украинцам не нужно бояться служить и защищать свою страну от оккупантов. Это лучше, чем прятаться или пытаться сбежать из Украины через Тису.

Об этом заявил россиянин, главный сержант 2-й штурмовой роты 1-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Коловрат Кожемякин в интервью ONLINE UA.

"Я бы советовал украинцам не бояться защищать свою страну, любить ее и бороться", - сказал воин.

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Кожемякин считает, что всем мужчинам стоит воевать за свою страну и получать хорошую зарплату, а не "собирать огурцы в Румынии". По его словам, особенно обидно попытаться переплыть Тису и не доплыть.

Россиянин поделился, что раньше воевал в "Азове", в который вступил из-за идей бригады, а позже присоединился к Третьей штурмовой. Он отметил, что не все рекруты знают о том, что он из РФ.

Кроме того, Кожемякин обратился и к жителям России. Он подчеркнул, что даже после смерти главы Кремля Владимира Путина в стране ничего не изменится, но крах экономики, а также деморализация полиции и ФСБ могут сломать систему:

"Пускай ждут. Россиянам нужно готовить детей к такому переломному моменту: отдавать их на спортивные и стрелковые секции, чтобы они смогли направить оружие против системы".

Война в Украине - другие новости

Ранее УНИАН сообщал, что война в Украине довела бюджет РФ до дефицита. Большая часть финансовых ресурсов врага направлена на продолжение боевых действий против нашей страны.

Кроме того, РФ пришлось бросить против ВСУ на Курщине десятки тысяч оккупантов из лучших частей. Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сирский поделился, что россияне пытаются продвинуться вглубь территории, которая находится под контролем Сил обороны нашей страны.

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