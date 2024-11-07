Большая часть финансовых ресурсов РФ была направлена на продолжение полномасштабной войны против Украины.

В России за 10 месяцев 2024 года расходы в федеральном бюджете превысили доходы на 220 миллиардов рублей, или 0,1% ВВП. Тем не менее в Москве предусмотрели такой сценарий и его влияние на экономику страны.

Как пишет The Moscow Times, большая часть финансовых ресурсов России направлена в оборонный сектор для продолжения полномасштабной войны против Украины.

По предварительным данным от Минфина РФ, за январь-сентябрь 2024 года федеральный бюджет был исполнен с профицитом 169 миллиардов рублей, или 0,1% ВВП, отметили в издании.

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За 10 месяцев прошлого года дефицит бюджета РФ составил 1,05 триллиона рублей, или 0,6% ВВП. Журналисты подчеркнули, что это связано с введением санкций от западных стран в ответ на войну против Украины. Из-за этого Москва лишилась большей части своих доходов от продажи энергоносителей.

В издании заявили, что поступления в бюджет России в январе-октябре выросли на 28,4% до 29,67 триллиона рублей. Доходы, которые связаны с нефтегазовой промышленностью, в этот период увеличились на 32,3% благодаря росту цен на российскую нефть. Кроме того, доходы, которые не связаны с нефтью и газом, выросли на 26,6%.

С начала 2024 года Минфин РФ потратил 29,89 триллиона рублей. В издании поделились, что это на 23,7% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Российские власти предусмотрели, что в 2024 году расходы будут увеличены, и осенью подготовили поправки в Бюджетный кодекс, которые разрешают увеличить траты в 2024 году еще на 1,5 триллиона рублей, напомнили журналисты.

Поэтому РФ за последние месяцы 2024 года осталось потратить 9,52 триллиона рублей, что составляет почти четверть от запланированных годовых назначений. В Минфине прогнозируют, что российский бюджет в этом году будет исполнен с дефицитом свыше 3 триллионов рублей, подчеркнули в издании.

Проблемы экономики РФ - последние новости

Ранее УНИАН писал, что в РФ испугались, что Трамп обрушит мировые цены на нефть. Российский олигарх Олег Дерипаска заявил, что уже к маю ее стоимость может опуститься до 50 долларов за баррель.

Кроме того, в октябре Великобритания ввела крупнейший пакет санкций против "теневого флота" России. Под удар попали 18 нефтяных и четыре СПГ-танкера.

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