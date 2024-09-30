Саранцев пояснил, что для российских захватчиков потеря контроля над агрегатным заводом стала мощным имиджевым ударом.

Российские захватчики пытаются уничтожить агрегатный завод в Волчанске огнеметной системой и управляемыми авиационными бомбами. Об этом спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев сказал в эфире информационного марафона.

"Ситуация там наиболее сложная и наиболее напряженная, потому что агрегатный завод стал целью №1 для противника. Завод для него какой-то тактической или стратегической цели не имеет", - сказал Саранцев.

Спикер пояснил, что для российских захватчиков потеря контроля над агрегатным заводом стала мощным имиджевым ударом.

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В этой связи, враг сейчас пытается применять максимальный спектр вооружения в этой местности. Саранцев отметил:

"Он применяет и тяжелую огнеметную систему ТОС-1А, и сбрасывает КАБы. То есть, действует по стандартной для себя практике, когда то, что ему не досталось, он его уничтожает".

В общем, спикер сказал, что противник не оставляет захватнических намерений и осуществляет штурмовые действия в направлении Сил обороны Украины. Самая горячая обстановка на Харьковском направлении сейчас районе Волчанска.

Освобождение Волчанского агрегатного завода

Как сообщал УНИАН, 24 сентября бойцы Главного управления разведки Министерства обороны зачистили все здания Волчанского агрегатного завода от российских захватчиков.

Представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк отмечал, что во время операции украинской разведки по зачистке Волчанского агрегатного завода главари российских солдат понимали безнадежность возвращения контроля над объектом, однако все равно заставляли оккупантов сопротивляться.

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