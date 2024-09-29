В ГУР отметили, что благодаря такой операции ВСУ смогут в дальнейшем выгонять врага с украинской территории.

Во время операции украинской разведки по зачистке Волчанского агрегатного завода главари российских солдат понимали безнадежность возвращения контроля над объектом, однако все равно заставляли оккупантов сопротивляться. Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк в эфире телемарафона.

Он отметил, что подготовка операции по освобождению завода длилась несколько недель, а успех этой миссии имеет важное значение для будущих действий Сил безопасности и обороны Украины.

"Это было нужно для того, чтобы максимально упростить логистику, обеспечение наших сил, которые находятся в этом регионе. В дальнейшем это даст возможность Силам обороны Украины вести контрнаступательные действия и выгонять врага с украинской земли", - заверил Черняк.

В ГУР добавили, что армия РФ на заводе понесла значительные потери, ведь главари захватчиков из-за насилия фактически обрекли своих военных на бессмысленную смерть.

"На самом деле там происходили страшные, дикие, странные вещи со стороны российских командиров к своим подчиненным. Речь идет об умышленных убийствах, речь идет о терроре. Это очередной пример, когда российский солдат не имеет никаких прав и его вообще не считают за человека", - подчеркнул представитель ГУР.

Освобождение Волчанского агрегатного завода - что известно

Как сообщал УНИАН, бойцы ГУР 24 сентября освободили Волчанский агрегатный завод, что на Харьковщине. Операцию провели специальные группы ГУР: "Стугна", "Парагон", "Юнгер", БДК, "Террор". В управлении добавили, что в некоторых случаях украинские спецназовцы вступали с врагом в рукопашный бой.

В то же время офицер одного из спецподразделений ГУР МО Украины рассказал, что во время операции около двух десятков оккупантов украинские бойцы взяли в плен, несколько десятков - уничтожили. По его словам, бой длился более недели.

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