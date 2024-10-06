Израиль уже передал Украине систему.

О том, что Израиль передаст Украине уникальную систему оповещения о ракетных атаках, стало известно еще в начале прошлого года, однако эта система до сих пор не заработала в Украине.

В то же время посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в интервью Zn.ua, комментируя эту ситуацию, заявил, что его страна уже передала эту систему, и дело только за Украиной:

"Вопрос к Украине, а не к нам. Все, что мы обещали, мы выполнили. Поэтому обратитесь к вашим структурам, которые занимаются внедрением израильской системы".

Он отметил, что, по информации израильских военных, работавших над этой системой, Израиль "передал Украине все, что должен был передать".

Как добавил Бродский, это был достаточно длительный процесс, который растянулся на много месяцев, но с израильской стороны он завершился.

Система оповещения от Израиля - что известно

В 2023 году стало известно, что Израиль поможет Украине с разработкой "умной" системы оповещения о воздушных ракетных и дроновых атаках. Также сообщалось, что в Киеве в мае 2023 года должны были пройти испытания этой системы. Планировалось, что в случае успешных испытаний, система полноценно заработает уже летом.

Отмечалось, что система будет подключаться к украинской радиолокационной системе и таким образом может быстрее и точнее отправлять сигналы оповещений на мобильные телефоны граждан и включать звуковые сигналы только в местах, куда могут попасть ракеты. Кроме этого, через мобильное приложение система будет оповещать людей, сколько времени у них есть, чтобы спрятаться в укрытие.

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