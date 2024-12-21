Некоторые военные тыловых подразделений переназначены на должности в части, которые формируются и восстанавливают боеспособность.

Информация о переводе военнослужащих подразделений противовоздушной обороны в пехоту на фронт является недостоверной и некорректной. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook в ответ на сообщение британского издания The Guardian.

"Утверждение о "переводе ПВО в пехоту" является недостоверным и некорректным", - отмечают в Генштабе.

Там разъяснили, что с целью качественного доукомплектования личным составом воинских частей, которые формируются и восстанавливают боеспособность, определенную численность военнослужащих из состава подразделений Воздушных сил ВСУ действительно переназначены на должности, в соответствии с их военно-учетными специальностями. В то же время, это не касается профессиональных специалистов ПВО, которые обеспечивают защиту украинского неба.

Видео дня

Отмечается, что в Воздушных силах есть военнослужащие различных военно-учетных специальностей.

"Речь идет о переназначении и командировке части военнослужащих из состава рот охраны Воздушных сил ВСУ, некоторых тыловых мобильных огневых групп, а также персонала, который не задействован в обслуживании и эксплуатации высокотехнологичного вооружения и военной техники", - поясняется в сообщении.

В этой связи сказано, что ситуация на линии боевого соприкосновения сложная, и сейчас главное - удержать фронт:

"На выполнение этой первоочередной задачи и направлены решения о переводе в боевые части некоторых военнослужащих тыловых подразделений".

При этом, как отмечают в Генштабе, количество сбитых российских ударных дронов типа "Шахед" отнюдь не уменьшилось.

"Противовоздушная оборона ВС ВСУ качественно выполняет свои задачи, различая настоящие ударные дроны противника и БПЛА неустановленного типа - преимущественно ложные цели, которые чаще всего проходят в сводках об отражении воздушных атак как "локально потерянные", - говорится в сообщении.

Перевод сил ПВО Украины в пехоту: что известно

Как сообщал УНИАН, ранее издание The Guardian со ссылкой на источники распространило информацию, что истощенная и измученная украинская армия все больше состоит из пожилых мужчин. Дефицит личного состава на фронте стал настолько острым, что Генеральный штаб ВСУ приказал уже и без того также истощенным подразделениям ПВО отправлять своих людей в пехоту.

По словам источников, растущие требования по таким перестановкам затрудняют надлежащее управление подразделениями ПВО.

Вас также могут заинтересовать новости: