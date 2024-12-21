По словам источников, растущие требования относительно таких переводов затрудняют надлежащее управление подразделениями ПВО.

Истощенная и измученная украинская армия все больше состоит из пожилых мужчин. Дефицит личного состава на фронте стал настолько острым, что Генеральный штаб ВСУ приказал уже и без того также истощенным подразделениям ПВО отправлять своих людей в пехоту. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники.

"Это достигает критического уровня, когда мы не можем быть уверены, что ПВО будет функционировать должным образом… Эти люди знали, как работает ПВО, некоторые прошли обучение на Западе и имели реальные навыки. Теперь их отправляют на фронт воевать, для чего у них нет никакой подготовки", - заявил один из источников из-за страха, что ситуация представляет риск для безопасности Украины.

Как отмечается, есть опасения, что эти солдаты рискуют выдать важную информацию, если их захватят россияне на фронте.

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Кроме того, по словам источников, растущие требования относительно таких переводов затрудняют надлежащее управление подразделениями ПВО.

"Это продолжается уже год, но становится все хуже и хуже. У меня уже осталось меньше половины [от полной численности]. В последние дни приезжала комиссия, и они хотят еще десятки. У меня остались те, кому за 50, и раненые", - заявил офицер, работающий в системе ПВО.

Акцентируется, что на фоне отказала президента Украины Владимира Зеленского снижать мобилизационный возраст до 18 лет украинская армия изо всех сил пытается найти достаточно людей, чтобы заполнить пробелы на фронте.

"Люди, которых мы получаем сейчас, не похожи на тех, кто был там в начале войны. Недавно мы получили 90 человек, но только 24 из них были готовы выдвинуться на позиции. Остальные были старые, больные или алкоголики. Месяц назад они ходили по Киеву или Днепру, а теперь они в окопе и едва могут держать оружие. Плохо обучены и плохо экипированы", - сказал один солдат из 114-й бригады территориальной обороны Украины.

Комментируя возможное снижение мобилизационного возраста, боец заявил, что 18-летние - это еще дети:

"В Киеве еще достаточно людей, которых можно мобилизовать, но они не хотят идти".

Снижение мобилизационного возраста в Украине - заявление Зеленского

Напомним, как ранее писал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что снижение мобилизационного возраста в Украине не является приоритетом, потому что главная задача - повысить технологичность армии:

"У нас мобилизационный возраст с 25 лет. Он такой и был. От некоторых лидеров мы слышали сигналы, что - давайте снижайте возраст мобилизации. Я считаю, что на сегодня - это нечестный разговор. И я это публично и не публично лидерам говорил".

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