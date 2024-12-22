Игнат раскритиковал заявление СМИ о неэффективности ПВО.

Все виды и роды ВСУ направляют людей в подразделения и части Сухопутных войск и Воздушные силы не являются исключением, поскольку они вторые по численности в армии.

Таким образом украинский военный, бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал заявление британского издания The Guardian о том, что Генеральный штаб ВСУ якобы приказывает подразделениям украинской противовоздушной обороны переводить своих военных в пехоту из-за дефицита личного состава.

"Это общеизвестный факт. Кроме того, хочу напомнить, что Воздушные Силы уже больше года направляют людей на усиление фронта из состава Сводной стрелковой бригады Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, на базе которой военнослужащие сначала проходят подготовку, а затем, в составе подразделений, направляются на сложные направления боевых действий. Конечно, перевод в пехоту создает проблемные вопросы с кадрами внутри Воздушных Сил. Людей не хватает и это тоже общеизвестный факт", - подчеркнул он.

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В то же время Игнат раскритиковал заявление СМИ о неэффективности ПВО и то, что защитники стали меньше сбивать российских целей. По его словам, ПВО - это система противовоздушной обороны государства, в которую входят подразделения всех Сил обороны, способные вести огонь по воздушным целям, и пехота, и моряки, и вертолетчики, а не только Воздушные силы ВСУ.

"Сбивают, как и сбивали. Эффективность противовоздушной обороны по вражеским БпЛА остается на уровне 95%, учитывая сбитые и те, что падают сами или под влиянием РЭБ, так называемые "локационно потерянные." По ракетам, конечно процент меньше, учитывая рост применения баллистики. В конце концов, в утренних сводках все есть, несмотря на кучу "экспертов-всепропальщиков". И главное! Только что уточнил в кадровом центре, что никто, никогда не направлял в пехоту военнослужащих, которые проходили подготовку за рубежом на Patriot, Nasams или Iris-T (был один такой случай, и то в силу определенных обстоятельств)", - пишет Игнат.

Он добавляет, что Воздушные силы являются высокотехнологичным видом ВСУ, а потому в их составе много людей уникальных специальностей, с большим опытом работы, а потому заменить их будет некем. Именно поэтому перевод в "сухопутку" является довольно болезненным процессом для ВС.

Перевод сил ПВО Украины в пехоту: что известно

Ранее издание The Guardian со ссылкой на источники распространило информацию, что из-за дефицита личного состава на фронте Генеральный штаб ВСУ приказал уже и без того также истощенным подразделениям ПВО отправлять своих людей в пехоту.

Впоследствии Генштаб отреагировал, назвав эту информацию недостоверной и некорректной.

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