Из-за падения обломков в Полтаве возникли пожары, в Одессе россияне нанесли удар по пожарной части.

Вечером 31 октября российские оккупанты атаковали Полтаву и Одессу. Ранения получили жители обоих городов.

Как сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер, оккупанты нанесли по Одессе ракетный удар. Из-за атаки пострадали спасатели, которые бежали в укрытие.

"Под ударом оказалась пожарная часть. Два спасателя, которые бежали в укрытие после объявления воздушной тревоги, получили ранения. Сейчас мужчины в больнице, им оказывается вся необходимая помощь", – рассказал чиновник.

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По его словам, повреждения получили пожарные машины и административное здание части.

"Террористический акт россиян против тех, кто спасает людей", – прокомментировал Кипер атаку РФ.

Также вечером в четверг оккупанты атаковали Полтаву ударными дронами. По данным ГСЧС, в городе в результате падения обломков беспилотников произошли пожары и разрушения в частных жилых домах и хозяйственных постройках.

Подразделения ГСЧС спасли двух местных жителей, которые получили ранения. Отмечается, что два пожара ликвидированы, еще два – локализованы.

"Продолжается ликвидация последствий удара. Всего от ГСЧС привлечено более 50 человек личного состава и 14 единиц техники. На месте также работают психологи...", – рассказали спасатели.

Атаки РФ по Украине

Вечером 30 октября российские захватчики атаковали Харьков. Враг ударил по жилому многоэтажному дому. Погибли три человека. Среди них – двое детей.

29 октября армия РФ нанесла ракетный удар по Одесской области, в результате чего погиб мужчина, который находился на побережье. Известно, что днем россияне атаковали регион двумя управляемыми авиационными ракетами Х-31П. Ракеты, пуски которых были осуществлены вражеским истребителем Су-30 из акватории Черного моря, не достигли своих целей. Однако в Одесском районе осколком одной из вражеских ракет был убит 71-летний мужчина, который находился у моря.

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