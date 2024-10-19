В результате вражеского удара, по предварительным сведениям, никто не пострадал.

Российские оккупанты в ночь на субботу, 19 октября, нанесли ракетный удар по Одессе и попали в частный сектор, где находится много жилых домов.

Повреждены более 10 частных домов, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. По предварительным сведениям, обошлось без пострадавших.

"В результате атаки произошло возгорание трехэтажного здания и двух легковых автомобилей рядом", - отметил чиновник.

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Кипер добавил, что возгорание оперативно ликвидировали наши пожарные:

"Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления РФ против гражданского населения Одесской области".

По данным пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, спасатели оперативно ликвидировали последствия вражеской атаки, потушив крупный пожар в жилом доме. Работы по ликвидации возгорания осложнялись из-за повторного сигнала воздушной тревоги. От ГСЧС привлекались 7 единиц техники и 21 пожарный.

Как отметил и.о. Одесского городского головы Александр Филатов, пока информация о погибших и пострадавших не поступала. По словам чиновника, удар был нанесен по рекреационной зоне города.

В мэрии города сообщили, что после ракетного удара воздушная тревога была объявлена из-за движения по Одесской области вражеских ударных БПЛА.

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Российские захватчики уже много раз били по Одессе и ракетами, и дронами. В результате ударов со стороны противника есть много жертв, разрушений и пострадавших.

Напомним, 14 октября враги нанесли удар по Одесскому морскому торговому порту. В результате атаки получили повреждения два гражданских судна, ранены 8 человек, а один - погиб.

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