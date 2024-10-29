Россияне атаковали регион двумя управляемыми авиационными ракетами Х-31П.

Оккупационная армия РФ нанесла ракетный удар по Одесской области, в результате чего погиб пожилой мужчина, который находился на побережье.

Как сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер, днем россияне атаковали регион двумя управляемыми авиационными ракетами Х-31П. По данным чиновника, ракеты, пуски которых осуществлены вражеским истребителем Су-30 из акватории Черного моря, не достигли своих целей.

"К сожалению, в Одесском районе осколком одной из вражеских ракет был убит 71-летний мужчина, который находился у моря. Выражаю искренние соболезнования семье...", - сообщил глава ОГА.

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Он отметил, что во время воздушной тревоги населению нужно находиться в безопасных местах.

Удары по Одессе

Оккупанты в ночь на 19 октября нанесли ракетный удар по Одессе и попали в частный сектор, где находится много жилых домов. В общем, повреждено более 10 частных домов, произошло возгорание трехэтажного здания и двух легковых автомобилей рядом.

А 14 октября, армия РФ атаковала Одесский морской торговый порт, повреждены два гражданских иностранных судна, погиб человек, еще 8 - ранены. Все пострадавшие - гражданские. В частности, повреждено судно - NS Moon (флаг Белиза), также под удар попал уже второй раз сухогруз OPTIMA под флагом Палау. За неделю до того это судно было повреждено в результате обстрела баллистикой. Тогда пострадали иностранцы - члены экипажа.

Кроме того, 14 октября во время атаки портовой инфраструктуры повреждены склад зерновых, грузовые краны, складские помещения, техника, здания филиала Администрации морских портов, автомобили.

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