Русский военный запрашивал у командования воздушную поддержку.

Российские катера у острова Змеиный запрашивали воздушную поддержку во время недавней атаки украинских сил, но, видимо, так ее и не получили.

InformNapalm опубликовал перехваченный разговор между вражескими военными, когда ВСУ целились по их катерам у острова.

Экипаж десантного катера РФ жаловался на БПЛА Bayraktar, которым впоследствии и были поражен ВСУ: "Где поддержка с воздуха?! Где поддержка с воздуха?! Сколько (ждать – ред.)? Уже за**бал этот "Байрактар".

Дальше военный добавил, что катера уже подбиты.

После чего еще раз последовал запрос: "По нам выпустили четвертую ракету! Четвертую ракету! Где "воздух"?! Где "воздух"?!" В ответ военным пообещали "донести" об этой проблеме руководству.

Что предшествовало

В субботу, 7 мая, у берегов острова Змеиный украинские защитники уничтожили два вражеских десантно-штурмовых катера типа "Раптор" и десантный катер типа "Серна" с зенитно-ракетным комплексом "Тор". Еще один "Раптор" существенно повредили.

Как писал УНИАН, 6 мая возле острова Змеиный вспыхнул российский фрегат проекта 11356Р типа "Буревестник". На корабле произошел взрыв с последующей вспышкой.

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