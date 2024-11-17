Повреждены энергетические объекты, жилые дома и объекты инфраструктуры.

Российская армия нанесла удар по жилому сектору Николаева, в городе двое погибших и раненые, среди которых - дети. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

По его словам, по состоянию на сейчас известно о шести пострадавших, два человека погибли. Как уточнил городской голова, погибшие - женщины.

"Есть повреждения в жилом секторе...", - добавил Сенкевич.

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По данным главы Николаевской ОГА Виталя Кима, один ребенок госпитализирован, второму оказывается психологическая помощь.

В Силах обороны юга Украины рассказали, что утром враг атаковал юг ракетами разных видов и дронами-камикадзе типа "Shahed 131/136".

"Повреждены энергетические объекты, жилые дома и объекты инфраструктуры. Есть пострадавшие среди мирного населения", - говорится в сообщении.

Также военные добавили, что вечером 16 ноября враг также нанес ракетный удар по инфраструктурному объекту в Николаеве.

В Одессе по состоянию на 9.00 проблемы со светом и отоплением, водоснабжением, не работает общественный электротранспорт.

Обновлено в 9:33 По данным пресс-службы регионального ГСЧС, с 04:30 враг несколькими волнами атаковал Николаев дронами-камикадзе типа "Shahed 131/136".

"Цель неизменна - террор гражданского населения и удар по частному сектору. В результате чего повреждены частные жилые дома, многоэтажный дом, легковые автомобили, торговый центр, объект инфраструктуры. Также возникло несколько пожаров", - говорится в сообщении.

В частности, зафиксированы разрушения и пожары жилых домов на двух локациях - 150 кв. м и 20 кв. м.

Говорится, что пожары уже ликвидированы, и, с учетом ситуации с безопасностью, на месте продолжают работу спасатели и психолог Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

К ликвидации последствий атаки привлекалось 35 спасателей, 8 единиц пожарно-спасательной техники, химики аварийно-спасательного отряда специального назначения.

Обновлено в 11:28. По словам начальника Одесской ОГА Елена Кипера, в результате российской атаки погибли два человека. Также ранения получил 17-летний парень, медики оказывают ему помощь. Также в результате вражеской атаки пострадала энергетическая инфраструктура Одесской области. В регионе есть перебои с поставками тепла, воды и электроэнергии.

"Применяются экстренные отключения света по указанию Укрэнерго. Больницы и другие объекты критической инфраструктуры работают с помощью генераторов. Все уполномоченные службы работают над устранением повреждений. На эту минуту специалисты принимают все возможные меры, чтобы тепло и водоснабжение были восстановлены в течение нескольких часов", - заявил чиновник.

По его словам, по состоянию на 10.00, в области развернуто 445 пунктов. Еще 357 при необходимости будут открыты дополнительно.

По данным ГУ ГСЧС в Одесской области, вспыхнули пожары в 3 частных жилых домах, еще 4 дома подверглись разрушениям. Психолог ГСЧС оказывала помощь местным жителям. Также спасатели нашли собаку, которая потерялась и передали ее владельцам. Всего в ликвидации последствий было задействовано 35 пожарных.

В то же время мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в городе ситуация очень сложная. Только что состоялось заседание комиссии ТЭБ и ЧС, планируется, что во всех районах Одессы будут разворачивать пункты несокрушимости. По словам Труханова, не работают определенные котельные большой мощности, но больницы и другая критическая инфраструктура работают на генераторах. По словам Труханова, сейчас решается вопрос о развертывании пунктов несокрушимости.

Часть светофоров в областном центре работает от источников бесперебойного питания, однако некоторые остались без электроэнергии и не функционируют.

В компании "Инфоксводоканал" заявили, что утром применены экстренные отключения электроэнергии, из-за чего ряд объектов "Инфоксводоканала" обесточены. В водоканале уверяют, что для восстановления водоснабжения часть насосных станций переведена на работу от генераторов. Однако значительная мощность и технологические условия работы некоторых насосных станций не дают возможности использования на них источников автономного питания.

"Именно поэтому, сейчас из-за отсутствия электроэнергии на некоторых объектах водоканала наблюдаются временные перебои в водоснабжении потребителей в разных районах города Одессы. После восстановления энергопитания водоснабжение будет начато в кратчайшие сроки", - говорится в заявлении.

Ракетная атака России - главные новости

Утром 17 ноября армия РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. По данным мониторинговых каналов, одновременно в воздушном пространстве нашей страны находилось 45 ракет. В Воздушных силах Украины сообщили, что пуски ракет из стратегических бомбардировщиков начались в 05:42, впоследствии РФ запустила "Калибры", "Кинжалы".

Ракеты держали курс на Киев, Кропивницкий, Кривой Рог, Одессу, Николаевскую, Житомирскую, Хмельницкую, Черниговскую, Полтавскую и Винницкую области, в разных городах раздавались взрывы.

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что из-за атаки оккупантов в городе исчезло электроснабжение, начались проблемы с водоснабжением. В Минэнерго сообщили, что РФ атакует объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине. Оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии.

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