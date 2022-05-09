Отправка срочников в зону боевых действий является очередным доказательством отношения власти к своим гражданам и кадрового голода в армии агрессора.

Несмотря на заверения руководства Кремля о недопущении участия срочников в так называемой "специальной операции", они продолжают пополнять ряды российских оккупационных войск на территории Украины.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Именно срочники гибнут первыми во время боевых действий. К неминуемой гибели или увечью приводят их плохая обученность, устаревшее вооружение и оснащение. Еще одной из причин высокой смертности военнослужащих срочной службы в армии страны-оккупанта является их привлечение к действиям в первом эшелоне войск, участвовать в которых отказываются более опытные контрактники. Отправка срочников в зону боевых действий является очередным доказательством отношения власти к своим гражданам и кадрового голода в армии агрессора. Несмотря на скрытую мобилизацию на территории России и принудительную мобилизацию мужчин на временно неподконтрольных территориях Украины, российское командование не способно обеспечить полноценное комплектование боевых подразделений", - говорится в сообщении.

Также в разведке отметили, что матери российских срочников, понимая неотвратимость смерти их детей, обращаются с жалобами на незаконные действия командиров к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, но в ответ получают очередное вранье и отписки.

"Пока борьба внутри РФ за жизнь молодых россиян не станет массовой, они и в дальнейшем будут продолжать бесславно умирать, выполняя приказы кремлевского диктатора", - добавили в ГУР.

Как сообщал УНИАН, украинские войска с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали около 25,6 тыс. оккупантов.