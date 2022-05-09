Украинские войска с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали около 25,6 тыс. оккупантов.
За сутки уничтожено еще 150 противников, говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.
Также ликвидированы: танков - 1 тыс. 145 (+15) единиц, боевых бронированных машин - 2 тыс. 764 (+23), артиллерийских систем - 513 (+4), реактивных систем залпового огня - 185 (+6).
Средств противовоздушной обороны - 87 (+1), самолетов - 199, вертолетов - 158 (+2), автомобильной техники и автоцистерн - 1 тыс. 970 (+9), кораблей/катеров - 12, беспилотники оперативно-тактического уровня - 377 (+17).
Кроме того, была уничтожена 41 единица спецтехники (+2) и 94 (+2) крылатые ракеты.
"Наибольшие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались на Авдеевском направлении", - добавили в Генштабе.
Напомним, Россия ворвалась в Украину рано утром 24 февраля.
Противник сначала бомбил военные объекты, а потом обстреливал мирных жителей в ряде населенных пунктов.
Украинские военные давали врагу достойный отпор. Генштаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 8 мая в нашем государстве были уничтожены 25,5 тыс. врагов.
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