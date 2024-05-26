Российские оккупационные войска продвинулись в Донецкой области. Враг оккупировал еще один населенный пункт – Уманское.
Об этом сообщает проект DeepState. Также российские захватчики продвинулись в Ивановке.
"Враг оккупировал Уманское и продвинулся в Ивановке", – говорится в сообщении.Видео дня
Стоит отметить, что официального подтверждения этой информации пока нет.
Война в Украине: важные новости
С начала суток произошло 110 боевых столкновений. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте. Отмечается, что враг нанес по территории Украины пять ракетных (с применением восьми ракет) и 34 авиационных удара (49 КАБами), применил 381 дрон-камикадзе.
Кроме того, украинские защитники сбили очередной российский самолет в Донецкой области. Речь идет о вражеском штурмовике Су-25. Его "приземлили" на Покровском направлении бойцы 110-й отдельной механизированной бригады. Известно, что это уже 8-й вражеский самолет на счету военных за последние 20 дней.
Между тем командир батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко выразил уверенность в том, что в ближайшие месяцы на определенных направлениях фронта Силы обороны будут переламывать ситуацию в свою пользу.
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