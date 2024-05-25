В Волчанске войска РФ "жмут" очень сильно, рассказал Юрий Федоренко.

Через два месяца Силы обороны Украины на определенных направлениях фронта будут переламывать ситуацию в свою пользу. Уверенность в этом выразил командир батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко в эфире телемарафона.

Он отметил, что в районе населенного пункта Глубокое (Харьковская область), где противник имел частичный успех, ВСУ удалось стабилизировать ситуацию в тяжелых боях:

"Продвижения дальнейшего враг нет и ведется системная работа по выбиванию противника с тех позиций, которые он занял", - добавил Федоренко. Видео дня

По его словам, каждый день Силы обороны имеют определенные тактические успехи на поле боя. При этом боец добавил, что динамика боевых действий достаточно интенсивная.

"Если говорить о Волчанске, то Силы обороны пытаются стабилизировать ситуацию в полной мере. Но противник "жмет" очень сильно, потому что для них принципиально важно оккупировать Волчанск и создать плацдарм для дальнейшего продвижения в тыл нашей группировки войск", - пояснил Федоренко.

Он сообщил, что на Купянском направлении противник стал более активным, то есть враг пытается с двух сторон раскачивать ситуацию.

"Но за счет пакета военной помощи от США, из которой уже есть поступления в Силы обороны, пушки начали стрелять больше, а также за счет донатов украинцев, за счет мастерства и отваге представителей Сил обороны, обеспечивается устойчивый результат для стабилизации ситуации. И это произойдет и в дальнейшем. Ориентировочно через два месяца, когда мы накопим свои средства в необходимом количестве, можно будет говорить о том, что на определенных оттенках будем преломлять ситуацию в пользу Сил обороны", - подчеркнул Федоренко.

Как сообщал УНИАН, депутат Харьковского районного совета Богдан Ткачук рассказал о ситуации вблизи Волчанска - там идут бои по реке Волчья. Северная часть города "захвачена или находится в серой зоне".

Депутат отметил, что оккупанты пытались пересечь реку, но пока это им не удается - украинские воины контратакуют, держат линии обороны, идут тяжелые бои.

Вас также могут заинтересовать новости: