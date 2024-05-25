Сообщается, что борт был сбит на Покровском направлении.

Бойцы 110-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) уничтожили очередной российский штурмовик Су-25. Об этом в Facebook сообщил военнослужащий Сергей Исаев.

"Восьмой пошел!" - написал он.

По его информации, борт был сбит на Покровском направлении. И это восьмой сбитый самолет на счету бойцов за 20 дней.

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На данный момент официального подтверждения данной информации нет.

Потери России в Украине на 25 мая

Напомним, общие боевые потери России в Украине в широкомасштабной войне ориентировочно составили около 500080 человек личного состава.

Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили 1140 российских оккупантов. Также всего за день Россия потеряла: 15 танков, 11 ББМ, 27 артиллерийских систем, 2 РСЗО, 1 средство ПВО, 39 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 3 единицы специальной техники.

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