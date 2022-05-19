Российские офицеры все чаще стремятся перекладывать ключевые решения на свое начальство.

Россия в последние недели увольняет высших командиров, которые, как полагают, плохо справились на начальных этапах вторжение в Украину.

Об этом говорится в данных разведки Великобритании, опубликованных Министерством обороны страны.

"Генерал-лейтенант Сергей Кисель, который командовал элитной 1-й гвардейской танковой армией, отстранен от работы при невзятии Харькова. Вице-адмирал Игорь Осипов, который командовал Черноморским флотом России, также, вероятно, был отстранен после затопления крейсера "Москва" в апреле. Начальник Генштаба России Валерий Герасимов, вероятно, остается на посту, но неясно, сохраняет ли он доверие президента Путина", - информируют разведчики.

Они также отмечают, что культура сокрытия и поиска козлов отпущения распространена в российской военной системе и системе безопасности.

В конце концов такой подход приведет к тому, что России будет труднее вернуть преимущество на поле боя.

"Много чиновников, причастных к вторжению в Украину, вероятно, будут все больше отвлекаться на попытки избежать личной ответственности за оперативные неудачи России. Это, вероятно, создаст дополнительную нагрузку на российскую централизованную модель командования и контроля, поскольку офицеры все чаще стараются откладывать важные решения на свое начальство", - говорится с сообщении.

Как писал УНИАН, ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины информировало даже об арестах командиров, которые не выполнили поставленные задачи в Украине.

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