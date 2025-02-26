Это произошло в Бучанском районе.

Во время ночной атаки БпЛА на Киевщину погибла журналистка агентства "Укринформ" Татьяна Кулик и ее муж - заведующий кафедрой хирургии №3 Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, профессор Павел Иванчев.

"Российский дрон попал в ее дом в Бучанском районе, в результате чего произошел пожар", - говорится в сообщении агентства Укринформ в Telegram.

Отмечается, что Татьяна Кулик - автор и ведущая проекта "Нация непобедимых", которая исполняла обязанности главного редактора Главной редакции мультимедиа. "Она была опытной журналисткой, также занимала должность ведущей "Центрального канала" (КГТРК), Всемирной службы радиовещания Украины, телеведущей Общественного вещания и была членом Национального союза журналистов Украины", - сказано в сообщении.

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Коллеги выразили соболезнования семье и отметили, что ее преждевременная гибель шокировала коллег и стала огромной потерей для агентства.

На странице Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца в Facebook отмечается, что вражеский беспилотник попал в дом заведующего кафедрой хирургии №3 Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, профессора Павла Иванчева.

"Как нам стало известно из информации соседей, вероятно, в момент попадания Павел Иванчев находился дома вместе с женой Татьяной", - говорится в сообщении. Сказано, что спасатели ликвидировали пожар, на месте происшествия продолжаются оперативные следственные действия.

Что известно об этой атаке дронов

Российские оккупанты в ночь на 26 февраля атаковали беспилотниками Киевскую область. Как сообщал УНИАН, в результате вражеской атаки погибли два человека. При этом отмечалось, что в Бучанском районе повреждены частные жилые дома, один из которых полностью разрушен, квартиры в многоэтажках, гаражи и автомобили.

И.о. председателя Киевской ОГА Николай Калашник сообщил, что в другом населенном пункте этого района девушка 2005 года рождения с раной затылочной области головы госпитализирована в местную больницу, а мужчина 1981 года рождения получил рану правой кисти.

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