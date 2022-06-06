СБУ перехватила разговор россиян.

Родственники российских оккупантов организовали "логистические центры" для доставки награбленного на войне и продают его своим соотечественникам.

Об этом свидетельствует новый перехват СБУ.

Однако бизнес идет не очень: потому что рашисты воруют друг у друга.

"Вчера Вовина жена забрала микроволновку, вентилятор, кофемолку, мультиварку", - рассказывает оккупанту его жена, которая занимается распределением награбленного им в Украине.

В ходе разговора оказывается, что кроме перечисленного, оккупант намародерил в Украине еще четыре телевизора (три телевизора в коробке и один без коробки). Тот, что без коробки, ей отдали, а вот остальных троих нет. Женщина подозревает, что их забрал общий знакомый и она просит мужа "разобраться".

"Судя по всему, россияне и дня не могут прожить, чтобы не украсть даже по второму кругу. Очевидно, таким образом спешат набрать для себя и своих потомков. Потому что учитывая санкции все эти товары скоро снова станут предметом роскоши в России", - сказано в сообщении СБУ.

Как сообщал УНИАН, россияне воруют в Украине даже магниты из холодильников.

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