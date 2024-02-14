На временно оккупированные территории россияне завезли большое количество мигрантов из стран бывшего СССР.

Россия заманивает мигрантов из стран бывшего СССР в Украину для того, чтобы завербовать их и отправить на передовую. Об этом рассказывает Bloomberg.

Не секрет, что россияне массово завозят на захваченные украинские территории мигрантов из стран Центральной Азии. Как правило их используют для восстановления поврежденной инфраструктуры, однако Bloomberg обратил внимание на случаи вербовки мигрантов для боевых действий.

В ряде случаев рабочих буквально заставляли вступить в ряды российской армии. По словам юриста и директора правозащитной некоммерческой организации Tong Jahoni Валентины Чупик, в ее практике был случай, когда 50 мигрантов добровольно уехали в Украину, но "обещанной зарплаты им не заплатили, а на обратном пути в Россию их не выпустили".

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Чупик рассказала, что ей известно много случаев, когда граждан Узбекистана и Таджикистана обманом заманивали на работу в Украину, а затем заставляли рыть окопы в зоне боевых действий.

Один из мигрантов из Таджикистана по имени Солех рассказал, что его пытались завербовать для отправки на фронт. Несмотря на то, что россияне обещали ему много денег, он решил вернуться домой. "Они вербуют везде... моего друга заставили подписать договор, когда он пошел в миграционный центр подавать документы на вид на жительство", - рассказывает Солех.

Мигранты на временно оккупированных территориях

Количество заробитчан из Центральной Азии и Северного Кавказа стремительно растет на многих временно оккупированных территориях Донецкой области. В первую очередь речь идет о ее юге, в частности, оккупированном Мариуполе. Еще в конце прошлого года подсчитали, что количество мигрантов в городе уже превышает 30 тыс. человек. Всего же по украинским данным количество мигрантов только из стран Средней Азии на оккупированных территориях превышает 100 тыс. человек.

Конечной целью привлечения мигрантов эксперты называют изменение демографического состава населения временно оккупированных территорий. Россияне считают, что новые жители будут более лояльны к кремлевской власти, чем украинцы.

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