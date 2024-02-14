Дмитрий Плетенчук призвал не расслабляться.

У российских оккупантов возникли проблемы с логистикой в Черном море. Захватчики уже не используют свои морские платформы.

Представитель Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук отметил, что ракетоносители РФ периодически выходят в море

"Но опасность применения ракетоносителей есть всегда. У россиян есть проблемы с логистикой. Периодически корабли РФ заходят в Крым, быстренько что-то делают и быстренько оттуда убираются. Нельзя расслабляться несмотря на то, что достаточно давно не было ракетных атак именно с морских платформ", - заявил военный в эфире телеканала "Эспрессо".

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Он указал, что именно морские платформы захватчики не используют уже несколько месяцев.

"С чем именно это связано? Можно обсуждать различные варианты - это может быть банальная невозможность загрузить ракеты. Потому, что загружается это все в Севастополе. Так же может быть накопление. У россиян могут быть проблемы с ВПК, то есть с производством, но пока что такой информации нет", - предположил Плетенчук.

В то же время он считает, что наиболее вероятный вариант - россияне не могут загрузить ракеты на борт в Новороссийске.

ВСУ уничтожает флот России - последние новости

Военно-морские силы Украины 1 февраля подтвердили факт удара по российскому катеру "Ивановец" в Черном море в водах Крыма. На судне оккупантов находилось 40 моряков. Атаку украинские ВМС реализовали ночью, применив дроны отечественного производства MAGURA V5.

В ночь на 26 декабря 2023 года ВСУ уничтожили большой десантный корабль РФ "Новочеркасск" в Феодосии. Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что все, кто был на борту ВДК "Новочеркасск", погибли.

4 ноября 2023 года в оккупированной россиянами Керчи прогремели взрывы. ВСУ ударили ракетами по судостроительному заводу и попали в корабль проекта "Каракурт" "Аскольд".

Из-за постоянных атак оккупантам пришлось перебазировать флот в Новороссийск, чтобы спасти то, что осталось.

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