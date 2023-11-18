В Мариуполе уже проживает более 30 тысяч мигрантов, лояльных к РФ.

На временно оккупированных территориях Донецкой области растет количество заробитчан из Центральной Азии и Северного Кавказа, информирует Центр национального сопротивления.

В первую очередь это касается юга области, в частности, временно оккупированного Мариуполя, где проживает уже более 30 тысяч мигрантов. Указанные мигранты готовы работать на строительных проектах, которые спонсирует оккупационная администрация, за низкую зарплату. При этом уровень безработицы среди местных жителей растет, и уже достиг 50% в некоторых районах вот Донецкой области.

"Таким образом оккупационная администрация осуществляет политику по изменению демографического состава временно оккупированных территорий, где местных жителей заставляют выезжать из-за безработицы и гуманитарной катастрофы, а вместо них завозят мигрантов, лояльных к РФ", - подчеркивают в центре Нацсопротивления.

Как сообщал УНИАН, перед псевдовыборами, которые Россия организовывала в сентябре на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, оккупанты массово завозили граждан Российской Федерации как с других территорий, так и непосредственно с самой РФ.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил в сентябре, что на временно оккупированных российскими захватчиками украинских территориях юга и востока Украины две трети так называемых кандидатов на псевдовыборах не являются местными жителями.

СБУ установила более 3,5 тыс. организаторов и участников псевдовыборов РФ на оккупированной территории Украины. Таким образом россияне планировали легализовать своих ставленников в оккупационных органах во временно захваченных районах.

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