Командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов говорит, что ситуация в "Кураховском мешке" близка к критической.

Силы обороны Украины оказались в оперативном окружении в районе Анновки на Кураховском направлении. Об этом информирует проект DeepState, описывая ситуацию вокруг "Успеновского мешка".

"Последние сообщения оттуда не очень утешительны и обстановка все больше ухудшается. Стоит выделить несколько ключевых мест в "мешке" – Елизаветовка-Романовка-Веселый Гай-Анновка, которые находятся непосредственно в нем и куда враг пробует прорваться без остановки, буквально, со всех сторон. А также Трудовое-Успеновка-Дальнее, которые играют основную роль удержания этого "мешка". Именно из Дальнего и Трудового кацапы лезут в Успеновку, где закрывается "мешок"", – говорится в сообщении.

Отмечается, что вражеские силы неоднократно фиксировались в Успеновке. Россияне активно пытаются штурмовать этот населенный пункт, закрепляться для дальнейшего продвижения и овладения селом полностью.

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Украинские военные пытаются зачищать здания от врага, но это удается сделать не до конца. Количество вражеской пехоты только растет.

"Также по известной нам информации, у врага есть возможность осуществлять маневры между Успеновкой и Анновкой, которые фактически отрезают группировки подразделений СОУ в "мешке". Подтверждения, что враг смог там прям закрепиться нет, поэтому участок на карте перешел только в серую зону", – объясняют авторы.

Силы обороны Украины ведут активную работу по стабилизации ситуации. Поэтому есть вероятность того, что врагу там закрепиться не дадут.

"Трудно понять смысл удержания "Успеновского мешка", когда враг продолжает постепенного захватывать Курахово. Нынешняя обстановка является результатом бездействия или не совсем понятной деятельности ОТГ "Донецк"", – отмечают в DeepState.

Там акцентировали, что оккупационные войска РФ занимают все большую территорию непосредственно в Успеновке. Есть риск того, что оккупантам удастся замкнуть кольцо и оставить подразделения Сил Обороны в Анновке, Успеновке, Трудовом, Веселом Гае и Романовке.

Командир взвода 24ОШБр "Айдар" Станислав Бунятов говорит, что ситуация в "Кураховском мешке" близка к критической:

"Ситуация в "Кураховском мешке" приближена к критической, враг закрепился в Успеновке. Работа по утилизации ведется, но пути сообщения с селами юго-восточнее ограничены огневым контролем дронов и артиллерией противника".

Между тем волонтер и активист Сергей Стерненко заявляет, что изложенная DeepState информация о ситуации на Кураховском направлении, к сожалению, соответствует действительности. Однако он отметил, что "ситуация хуже, чем описано".

"Жизнь наших воинов, оказавшихся в оперативном окружении, еще можно спасти. И необходимо все для этого сделать, пока не поздно. Время идет на часы. Но без системных изменений это будет не последняя "тяжелая, но контролируемая ситуация"", – написал Стерненко.

Война в Украине: это стоит знать

Враг приблизился к Покровску Донецкой области на менее чем 10 километров, происходят ежедневные жестокие бои. По словам пресс-офицера 14-й бригады оперативного назначения "Червона калина" Николая Коваля, врагу осталось до города около 6 км.

Между тем полковник запаса ВСУ Сергей Грабский говорит, что необходимо быть готовыми к тому, что российские захватчики выйдут на административные границы Днепропетровской области. Он добавил, что просторы Днепропетровщины больше позволят использовать то оружие, которое оказалось достаточно эффективным – а именно дроны.

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