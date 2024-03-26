Обстрелы не затихают, враг ведет бомбардировки как по нулевым позициям, так и по ближним и дальним тылам.

Ситуация на Бахмутском направлении остается напряженной, враг на многих участках пробует продвигаться. Об этом сказал офицер артиллерии 4-й бригады Национальной гвардии Украины "Рубеж" Владимир Назаренко с позывным "Солнышко" в эфире телемарафона.

Он отметил, что враг пытается продвигаться на широком участке фронта.

По его словам, обстрелы не затихают, враг ведет бомбардировки как по нулевым позициям, так и по ближним и дальним тылам. При этом добавил, что враг активно использует БПЛА различного типа, которые корректируют работу артиллерии, а также у противника есть преимущество в боеприпасах.

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"Поэтому нам нужно вести точный контрбатарейный огонь и побеждать в контрбатарейных дуэлях", - подчеркнул Назаренко.

По его словам, россияне пытаются продвигаться малыми группами по три-четыре человека под прикрытием групп резерва, закрепления, эвакуаций. Он отмечает, что враг пытается постоянно давить и довольно сложно отметить какую-то системность в его действиях.

"В целом прослеживается общая тенденция, что враг пытается реализовать свой потенциал в превосходстве живой силы, количества боеприпасов и при этом враг активно накапливает и применяет БПЛА различных типов", - рассказал Назаренко.

Он добавил, что оккупанты штурмуют на разных направлениях.

"И в этих условиях 99% попыток врага продвигаться неудачные. То есть Силы обороны делают все возможное и сверхвозможное, чтобы держать инициативу и побеждать в оборонительных боях", - подчеркнул офицер артиллерии 4-й бригады Национальной гвардии Украины "Рубеж".

Война в Украине - ситуация на фронте

Военный эксперт и глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил, что оккупация Авдеевки Донецкой области не вызвала серьезных проблем в архитектуре фронта, однако возможна потеря Часового Яра. По его словам, возможная потеря этого населенного пункта заставит Силы обороны менять саму конфигурацию фронта, то есть отходить назад для того, чтобы уже выравнивать линию фронта по новой оборонительной линии. Поэтому именно из этих соображений и нужно удерживать Часов Яр как можно дольше.

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