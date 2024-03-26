По словам Калашникова, главной целью РФ на этом направлении является захват Часового Яра, но он хотел бы пойти и дальше.

Российско-украинская война продолжается и РФ продолжает штурмовать украинские позиции на Бахмутском направлении, рассказал руководитель пресс-службы 26 артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины Олег Калашников.

"На этом направлении уже давно происходят штурмовые действия. Именно Часов Яр является главной целью врага на нашем оттенке фронта после Бахмута. Относительно Константиновки, то мы уже также можем понемногу говорить, что она также находится в опасности, это может быть одним из направлений врага, здесь еще и трасса добавляется Бахмут-Константиновка. В этом случае, враг не будет оставлять своих активных попыток. Однако, сказать, что он может иметь какой-то значительный успех - я бы этого не сказал", - рассказал он в эфире телемарафона.

Он также добавил, что на этом направлении РФ почти не проводит ротацию своих войск. Вместо этого они организуют пополнение личного состава.

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"То есть, когда часть теряет боеспособность - они отводят ее на восстановление. Это мы могли наблюдать на примере той же 11 отдельной штурмовой бригады. Они в прошлом году были привлечены на направлении Клещеевки-Андреевки, она потеряла боеспособность, была отведена, пополнена и вновь брошена сюда. На сегодня она штурмует Ивановское", - отметил Калашников.

Война в Украине

Накануне в СМИ появилась информация, что Путин хочет завершить войну, захватив Харьков. Отмечается, что на фоне сложного летнего контрнаступления российский диктатор якобы почувствовал "слабость Украины и готов идти до победного - хоть до Киева - и цена его не волнует".

Зато, по мнению ветерана войны Евгения Дикого, у Украины есть шанс переломить ситуацию на поле боя в свою пользу в апреле этого года, если удачно использует "окно возможностей".

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