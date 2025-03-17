Одна из вражеских атак попала на видео.

Российские беспилотники 25 февраля начали волну атак на украинские колонны на основной линии снабжения, которая поддерживала гарнизон Сил обороны в Судже Курской области. Стояла за этими атаками элитная российская группа "Рубикон".

Как отметил обозреватель Forbes Дэвид Акс, россияне начали действовать по-новому. Одна из атак попала на видео – она была осуществлена не позднее 12 марта. И из кадров очевидно, что дорога, по которой ехала украинская машина, была опасной – на ней были видны обломки нескольких транспортных средств.

"Вместо того, чтобы парить над дорогой, надеясь, что жизнеспособная цель пролетит мимо него до того, как дрон разрядит батарею, беспилотник сел на землю возле дороги – и стал ждать. Отдыхая, а не летая, беспилотник сохранил драгоценный заряд аккумулятора. Впоследствии мимо него проехала украинская колонна. Беспилотник поднялся в воздух, преследовал колонну и устремился к пикапу, кузов которого был нагружен припасами. Видео с беспилотника оборвалось, поэтому неясно, попал ли он в цель. В любом случае, он по крайней мере пролетел очень близко", – акцентировал Акс.

Видео дня

Обозреватель добавил, что в целом эта тактика не нова – ею уже несколько месяцев пользуются лучшие украинские операторы. Такой подход требует мастерства и тщательного планирования операций, ведь если радиоуправляемый дрон запустить в неправильном месте, оператор может потерять связь. Когда речь идет о дронах на оптоволокне, может запутаться оптика, через которую отправляются и поступают сигналы.

Операторы "Рубикона", безусловно, обладают навыками и опытом, необходимыми для посадки беспилотника в рамках сложной воздушной засады, считает Акс.

Аналитик Эндрю Перпетуа, в свою очередь, акцентирует, что россияне также "устраивают ловушки, высаживая дроны на дорогах и взрывая их под проезжающими мимо автомобилями, работающими как противотанковые мины – вероятно, используя заряды, направленные вверх".

Ситуация на Курщине: вы могли это пропустить

16 марта с карты к официальной сводке Генштаба ВСУ по ситуации на фронте стало понятно, что Силы обороны Украины оставили Суджу Курской области РФ. Этот город удерживался с августа 2024 года.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что ни одно украинское подразделение в Курской области РФ не находится в окружении. По его словам, украинские войска "продолжают оборонительные действия, контролируя значительную вражескую территорию".

Вас также могут заинтересовать новости: