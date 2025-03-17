Министр рассказал, какие задачи ВСУ сейчас выполняют на территории РФ.

Ни одно украинское подразделение в Курской области РФ не находится в окружении. В этом заверил министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью на телеканале Fox News.

Министр сообщил, что украинские войска "продолжают оборонительные действия, контролируя значительную вражескую территорию".

"Для сохранения сил мы провели плановую передислокацию на более выгодные оборонительные позиции. Сейчас ни одно подразделение не находится в окружении. А заявления о "тысячах окруженных украинских военных" не соответствуют действительности", - заявил Умеров.

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Он напомнил, что осенью 2024 года похожую информацию россияне распространяли во время саммита стран БРИКС, "но тогда это не подтвердилось".

"Сейчас Россия снова распространяет пропаганду, но мы продолжаем активную оборону, а также будем проводить наступательные действия по флангам врага, чтобы предотвратить их продвижение на нашу территорию", - добавил министр.

Ситуация в Курской области

Как сообщал ранее УНИАН, президент США Дональд Трамп 14 марта написал, что в Курской области в полном российском окружении находятся тысячи украинских военнослужащих. "Я настойчиво просил президента Путина пощадить их жизни", - добавил он.

Впоследствии Путин заявил, что ознакомился с призывом американского лидера Дональда Трампа "пощадить" украинских военнослужащих в Курской области и заверил, что в случае сдачи в плен украинским военным будет гарантирована "жизнь и достойное обращение".

Президент Украины Владимир Зеленский тем временем заявил, что РФ накапливает силы, чтобы зайти с Курщины и окружить наши войска в Украине. Он заверил, что слова об окруженных украинских военных на Курщине является ложью главы Кремля Владимира Путина. "Окружения украинских военных на территории Курской области нет", - подчеркнул Зеленский.

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