В самой Судже ожесточенных уличных боев, как в Бахмуте или Торецке, не было.

Решение вывести ВСУ за Суджу и не вести уличных боев в самом городе было правильным, поскольку позволяет снизить потери. Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал военный эксперт, ветеран морской пехоты, полковник Юрий Микуляк.

Он отметил, что практика боевых действий на разных направлениях свидетельствует о большом количестве потерь именно при разрушении зданий, в которых обороняются бойцы во время уличных боев.

"Ситуация которая сейчас сложилась на Курщине является правильной, ведь мы сохраняем личный состав. Этот ход был запланирован", - убежден Микуляк.

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Он отметил, что за Суджей удалось заранее подготовить выгодные для обороны позиции, на которых сейчас и закрепились украинские защитники.

Битва за Курщину

Как писал УНИАН, еще 12 марта украинский мониторинговый проект DeepState сообщил, что украинские войска оставили большую часть плацдарма в Курской области, включая город Суджа.

Только сегодня, 16 марта, Генштаб ВСУ впервые признал потерю контроля над городом, который находился под украинским контролем с начала августа и был ключевым логистическим хабом украинских сил на Курском плацдарме.

Военные эксперты считают, что отступление стало следствием постепенного ухудшения оперативной ситуации для украинских войск в течение нескольких последних месяцев.

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