На Полесском и Волынском направлениях ситуация сильно не изменилась, отметили в Генштабе ВСУ.

Российские оккупанты в Украине на пяти направлениях пытаются помешать перегруппировке подразделений украинских войск.

Противник пытается не допустить перегруппировку войск нашего государства на Запорожском, Новопавловском, Кураховском, Авдеевском и Лиманском направлениях, говорится на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

По его данным, противник в районах ряда населенных пунктов совершил обстрелы из артиллерии разных калибров.

"...На Волынском и Полесском направлениях ситуация значительных изменений не претерпела...", - добавили в Генштабе.

Напомним, Россия вторглась в Украину рано утром 24 февраля и начала полномасштабную войну. Российский президент Владимир Путин не объявлял войну Украине, а назвал действия своей армии "спецоперацией", направленной, в частности, на "демилитаризацию" нашего государства.

Украинские воины давали достойный отпор противнику. По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 19 июня на нашей земле уничтожено около 33,6 тыс. врагов.

Вас также могут заинтересовать новости: