На оборону собственной территории Кремль направил плохо подготовленные разрозненные подразделения, тогда как самые боеспособные части остаются в Украине.

Несмотря на потерю куска собственной территории Россия не отказывается от попыток захватить как можно больше украинской земли на Донбассе. Об этом пишет The New York Times.

"Наши ребята не чувствуют никакого облегчения", - сказал Артем Джепко, пресс-офицер бригады Нацполиции Украины, которая ведет бои вблизи города Часов Яр.

По его словам, российские войска продолжают использовать авиационные бомбы, до 10 в день, против украинских позиций. Господин Джепко добавил: "Трудно. К сожалению, давление россиян не уменьшилось".

Видео дня

Вместо того, чтобы стянуть бригады с линии фронта на востоке Украины, чтобы помочь остановить вторжение в Курскую область, Россия, похоже, передислоцировала подразделения низшего уровня в Курскую область, считают аналитики американского Института изучения войны

В анализе российские силы описаны как "поспешно собранные" и "плохо подготовленные" для создания командных структур, необходимых для координации военного ответа.

Генштаб ВСУ в своих фронтовых сводках подтверждает, что российская армия продолжает попытки прорвать украинскую оборону на линии фронта в Торецке, вблизи сел Железное, Дружба и города Нью-Йорк.

"Уменьшение интенсивности я не чувствую. Нас так же атакуют", - сказал старший лейтенант, командир взвода боевых беспилотников 206-го батальона территориальной обороны Евгений Строкань, который воюет возле Торецка.

Он считает, что наступление на Курск должно продолжаться дольше, чтобы россияне действительно начали перебрасывать туда войска с Донбасса.

Ситуация на фронте: последние новости

Как писал УНИАН, российские оккупанты пытались закрепиться на берегу канала Северский Донец - Донбасс, но им это не удалось, ведь они понесли большие потери. По словам представителя 24-й ОМБр Ивана Петричака, это была попытка врага создать плацдарм на правом берегу канала.

Также мы рассказывали, что российские оккупанты завели штурмовые группы в Волчанск Харьковской области. Захватчики пытаются провести логистическое обеспечение личного состава и улучшить систему связи.

Вас также могут заинтересовать новости: