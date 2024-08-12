Активность врага возле Часового Яра уменьшилась, но нельзя сказать, что фронт замер.

Российские оккупанты пытались закрепиться на берегу канала Северский Донец - Донбасс, но им это не удалось, ведь они понесли большие потери. Об этом сказал представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Иван Петричак в эфире "Радио Свобода".

Он подтвердил, что была попытка врага создать плацдарм на правом берегу канала Северский Донец - Донбасс.

"Такая попытка была, им закрепиться не удалось, сразу артиллерия отработала и уже здесь оккупантов пулеметчики и пехотинцы достреливали", - отметил Петричак.

Он рассказал, что ситуация возле Часового Яра остается сложной, но по сравнению с прошлым месяцем она значительно стабилизировалась.

"Оккупанты уже понимают, что продавить здесь фронт им не получится и поэтому активность свою значительно уменьшили. Однако регулярно происходят стрелковые бои, артиллерия российская продолжает забрасывать город боеприпасами, работает активно вражеская авиация. Стараемся ее отслеживать и работать по ней", - добавил представитель пресс-службы 24-й ОМБР.

По его словам, время от времени оккупанты пытаются использовать свои штурмовые группы, но закрепиться не могут.

"Вражеская активность уменьшилась, но мы не говорим о том, что фронт здесь замер - он активен", - сказал Петричак.

Также военный рассказал, что последние несколько дней наши аэроразведчики фиксируют какие-то передвижения со стороны оккупантов, идет какая-то перегруппировка, но это не отвод войск.

"Если говорить за район Бахмута, то аэросведчики видят выход из района Бахмута колонн, но новые заезжают. Существенных изменений бойцы пока не наблюдают. Российских войск не уменьшается в зоне ответственности по количеству. Если кто-то выезжает, то им на замену заезжают новые подразделения",- подчеркнул Петричак, отвечая на вопрос выводил ли враг подразделения для возможного применения для обороны Курской области.

Часов Яр - последние новости

Как сообщал УНИАН, командир 3-го штурмового батальона 5-й ОШБР с позывным "Ацтек" на днях отмечал, что усиление российских атак в районе Часового Яра не наблюдается. Оккупанты наступают пехотой, почти без применения техники. В целом действуют малыми пехотными группами по 3-4 человека. Постоянные обстрелы, пытаются бить по нашим логистическим путям FPV-дронами, очень часто начали применять ночные FPV-дроны.

Командир также объяснил, почему, по его мнению, Россия начала применять меньшее количество военной техники в районе Часового Яра. По его словам, стало меньше техники, потому что в конце весны - начале лета они пытались активно штурмовать на технике. Поскольку у нас было и есть нормальное обеспечение FPV-дронами, их на подходах очень сильно поразбивали.

Он добавил, что у врага обеспечения на направлении Часового Яра немного меньше из-за того, что активные действия они ведут на Покровском направлении.

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