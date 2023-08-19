Министр отдельно подчеркнул, что только президент решает вопрос отставки главы МОУ.

Министр обороны Алексей Резников отреагировал на слухи о том, что президент Зеленский планирует сменить главу МОУ.

В интервью "24 каналу" Резников сообщил, что он "может и сам уволиться".

"Когда мы с президентом в августе 2021 года обсуждали его предложение (относительно должности – ред.), он знал, что это не было моей мечтой. Мы сразу обсудили, что это - временная история для меня. Я не тот человек, который хочет быть чиновником всю свою жизнь. У меня нет политических амбиций. Он знает о моих планах - желание читать лекции и заниматься частной практикой", - сказал Резников.

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Министр отдельно подчеркнул, что только президент решает вопрос отставки главы МОУ. В то же время Резников предположил, что может уволиться и по собственному желанию, если "уже не будет сил и чувства юмора смеяться над людьми, которые хотят его отставки".

Отставка Резникова с должности министра обороны

В январе этого года на фоне коррупционных скандалов в Минобороны свои должности потеряли заместитель Резникова Вячеслав Шаповалов, а также директор одного из департаментов Богдан Хмельницкий.

После этого скандала к увольнению был близок и сам Резников. В частности глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отмечал, что Резникова заменит на посту председателя МОУ Кирилл Буданов. Впрочем, ротации не произошло и Резников сохранил свой портфель.

В августе снова начали распространяться слухи об увольнении Резникова и даже нардеп сообщал, что действующего главу Минобороны могут отправить послом в Великобританию.

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